Силуанов: Ежегодно на развитие села тратится около 31 млрд рублей

Одно из наиболее востребованных мероприятий программы - льготная сельская ипотека, на которую в 2020 году заложено 1,5 млрд рублей, сообщает министр финансов РФ.

Поскольку растет потребность в доступном жилье на селе, Правительство решило ежегодно увеличивать ассигнования на этот механизм: с 4 млрд рублей в 2021 году до почти 12 млрд рублей в 2023 году.

Средства, предусмотренные на развитие села в составе других госпрограмм и нацпроектов, существенно превышают финансирование госпрограммы развития сельских территорий: в 2020 году – 77 млрд рублей, в 2021 году – 67 млрд рублей, в 2022 году – 47 млрд рублей.

Снижение финансирования в 2021-2022 годах связано с отсутствием пообъектного распределения. Оно будет подготовлено ко второму чтению рассмотрения проекта бюджета в Госдуме. По расчетам Минфина, общее финансирование села в 2021-2022 годах будет не меньше уровня 2020 года.

Среди задач, направленных на развитие села, в отраслевых госпрограммах есть как очевидные - «Сельский учитель», «Сельский доктор», так и менее очевидные.

в сфере здравоохранения ( планируется направить 9,5 млрд рублей в 2020 ): оснащение медицинских организаций передвижными комплексами, создание и замена ФАПов и врачебных амбула торий;

в сфере образования (8,3 млрд рублей в 2020 году) : создание новых мест в школах, обновление материально-технической базы ;

в сфере культуры (4,3 млрд рублей в 2020 году) : субсидия на развитие домов культуры, мероприятия по созданию и модернизации культурно-досуговых учреждений ;

в сфере жилищного строительства (1,5 млрд рублей в 2020 году) : повышение устойчивости жилых домов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах;

в сфере информатизации (1 3 ,5 млрд рублей в 2020 году) : подключение государственных образовательных организаций к Интернету.

Финансирование сельских территорий из разных источников связано, в частности, с тем, что в выполнении задач могут участвовать несколько ведомств. Например, при строительстве сельской школы, участие профильного ведомства обеспечивает подбор преподавательского состава и соблюдение образовательных стандартов.

Также прорабатывается поручение правительства, по которому указанные отраслевые программы с мероприятиями по развитию села, будут согласовываться с Минсельхозом, как профильным ведомством, в части расходов и целевых индикаторов. Это повысит эффективность формирования и выполнения мер поддержки сельских территорий.