Новости

Еще один регион ввел ограничения на въезд из-за коронавируса

Также в сентябре въезд в два города и пять регионов закрыли власти Башкирии, сообщает РБК.

Читайте также:

Суды в Иркутской области приостановили личный прием граждан из-за коронавируса
9 октября 2020
Еще шесть человек в Приангарье умерли от коронавируса
9 октября 2020

В Орловской области с 12 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновят работу учетно-заградительные посты. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, они появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19":
Все материалы сюжета (103)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Суды в Иркутской области приостановили личный прием граждан из-за коронавируса
Еще шесть человек в Приангарье умерли от коронавируса
11 школ в Иркутской области перешли на «дистанционку»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании