Еще один регион ввел ограничения на въезд из-за коронавируса

Также в сентябре въезд в два города и пять регионов закрыли власти Башкирии, сообщает РБК.

В Орловской области с 12 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновят работу учетно-заградительные посты. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, они появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале.