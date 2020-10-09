Иркутская фирма вывела в Гонконг незаконно около 10 млн рублей

Иркутская таможня выявила преступление, связанное с незаконным выводом в Китай (Гонконг) более 9,7 млн рублей за оборудование для переработки макулатуры, которое в Россию поставлено не было.

Было установлено, что для вывода денежных средств иркутская фирма воспользовалась подложным внешнеэкономическим контрактом на приобретение оборудования для переработки макулатуры в санитарно-гигиенические виды бумаг на сумму 220 тыс. долл.

Под видом авансового платежа нарушители вывели за границу 154 тыс. долл. – более 9,7 млн рублей в рублевом эквиваленте. При этом оплаченный товар в Россию не поступил.

«Экспертиза установила, что контракт и дополнительные соглашения к нему были выполнены методом монтажа – переноса изображений с других документов, а оттиски печатей и подписи сторон напечатаны на лазерном принтере, - пояснила заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич. - Кроме того, выяснилось, что китайская фирма- контрагент в Гонконге не зарегистрирована, то есть информация о данной компании в базе данных Государственной службы Гонконга отсутствует».

По выявленному факту Иркутская таможня возбудила уголовное дело