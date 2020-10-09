В Иркутской области перед судом предстанет группа нелегальных лесозаготовителей

В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников группы нелегальных лесозаготовителей, которые обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Ущерб, по оценкам экспертов, составил более 16 миллионов рублей.

В ходе следствия установлено, что 29-летний лидер группы и 6 его предполагаемых подельников на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную заготовку деревьев породы сосна на территории Аларского и Заларинского лесничеств. Для совершения противоправных действий, злоумышленники использовали различные методы конспирации. В частности, за несколько километров от мест рубок они выставляли патруль и в случае опасности предупреждали друг друга по радиосвязи. Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в июне 2019 года. В ходе дальнейших оперативно-следственных действий сыщики вышли на след их сообщников и выявили еще 6 незаконных рубок. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы. Объявленный в федеральный розыск 29-лений организатор криминального бизнеса на протяжении нескольких месяцев скрывался от правоохранительных органов и в марте текущего года был задержан полицейскими.

По результатам расследования, фигурантам инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.