11 школ в Иркутской области перешли на «дистанционку»

В Иркутской области 11 школ полностью перешли на «дистанционку» из-за коронавируса. Также на временное дистанционное обучение перешли 429 классов из 80 школ. Это почти девять тысяч учащихся и более 800 преподавателей, сообщили на заседании оперативного штаба. Но при этом большинство школ в регионе пока продолжают работать в обычном режиме.

– Мы пока не говорим о переводе всех школ на дистанционные занятия. Роспотребнадзор сообщил, что очное обучение при соблюдении установленных требований не имеет определяющего значения на распространение инфекции. В каждом конкретном случае решение должно быть основано на мнении инфекционистов, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

По данным на 8 октября, в регионе зарегистрировано 20 092 случая COVID-19. Прирост за сутки составил 146 заболевших.