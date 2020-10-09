Еще шесть человек в Приангарье умерли от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Приангарье ухудшается. По данным оперативного штаба, на 9 октября в Иркутской области подтверждено 155 новых случаев коронавируса, тогда как еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 247 заболевших.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил усилить меры контроля за соблюдением масочного режима, бизнесу перевести часть сотрудников на удалёнку, однако школы на «дистанционку» не планируют переводить.

В регионе, по-прежнему, растёт число госпитализаций в медицинские учреждения - 116 человек за последние сутки, в общей сложности сейчас госпитализированы 1 823 человек.

Сразу шесть человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 261 (+6), от заболеваний, не связанных с вирусом - 90. За последние сутки выздоровело 53 человека, за весь период эпидемии – 17 643.

При этом, как свидетельствует карта коронавируса, случаи заболевания выявляют равномерно во всех районах региона. Крупные вспышки зафиксированы во всех крупных городах региона – в Иркутске, Ангарске, Братске.

В соседней Бурятии, где бизнес и школы с понедельника уже отправили на удаленку, ситуация также обостряется. Суточный прирост больных коронавирусом держится на высоком уровне - 98 человек. По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 9 октября зарегистрировано 7 848 (+98) случаев заражения COVID-19. Из 98 случаев заболевания 77 зарегистрированы в Улан-Удэ.

Между тем, Минздрав рекомендовал россиянам не ходить в гости, а МИД тщательно продумывать поездки за рубеж.

«Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших»,— сказал помощник главы Минздрава, объясняя рекомендацию не ходить в гости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг обратилась к гражданам с просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж. «Мы уже говорили об этом — в сегодняшних условиях возрастают реальные риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций, включая угрозу частичного или полного приостановления транспортного сообщения»,— сказала госпожа Захарова. По ее словам, ограничения уже введены в Польше, Финляндии, а многие страны сохраняют свое небо закрытым.