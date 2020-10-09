Суды в Иркутской области приостановили личный прием граждан из-за коронавируса

Суды в Иркутской области с 8 октября вновь приостановили личный прием граждан из-за угрозы коронавируса, сообщила телекомпания «Город».

Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий подписал документ, рекомендующий городским и районным судам в Приангарье приостановить личный прием граждан. В связи с этим 8 октября многие городские суды перешли на закрытый режим.

Напомним, подобные ограничительные меры были введены в судах региона 19 марта, 12 мая они возобновили работу в полном объеме.