Вертолетную площадку для районной больницы построили в Железногорске-Илимском

Коршуновский ГОК помог районной больнице в строительстве посадочной площадки для вертолетов санитарной авиации. Площадка была необходима для принятия вертолётов Центра медицины катастроф при оперативной эвакуации тяжелобольных жителей города и района.

Аэродромные покрытия нуждаются в надежной неподвижной подушке с высокой плотностью щебеночного слоя. Для ее обустройства руководство больницы обратилось к комбинату, который откликнулся на просьбу медиков. На месте площадки специалисты КГОК выгрузили 150 тонн щебня, добытого в карьере. Для его транспортировки использовалась самосвальная техника предприятия.

«Руководство Коршуновского ГОКа помогло нам решить вопрос с обустройством площадки. Благодаря развитию санитарной авиации медицинская помощь для жителей районов, находящихся за десятки километров от города, становится более доступной», – говорит главный врач Железногорской районной больницы Любовь Скорикова.

«Мы рады, что внесли свой вклад в улучшение доступности медицинской помощи. Это особенно актуально для железногорцев сегодня, когда эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса далека от благополучной», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Михаил Мажукин.

Справка

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов компании входят два карьера: Коршуновский и Рудногорский, - общий объем минеральных запасов, которых по стандартам JORC на 31 декабря 2019 г. составляет порядка 133,7 млн тонн. Производимый на комбинате железорудный концентрат является одним из лучших в России по качественным характеристикам. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в ОАО «Мечел-Майнинг».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.