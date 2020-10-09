«Ростех» планирует выпускать на иркутском заводе «Медтехсервис» глюкометры нового поколения

Инновационный холдинг АО «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», рассматривает возможность локализации на базе иркутского завода ООО «Медтехсервис» сборки глюкометров нового поколения. Завод посетила делегация под руководством генерального директора АО «Швабе» Алексея Патрикеева с целью оценить производственные мощности «МедтехСервиса».

Точные сроки запуска производства пока не названы. Но стороны приступили к подготовке всей необходимой документации. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Медтехсервис» Артем Журавлев. По его словам, в планах завода внедрять новые разработки, развиваться, двигаться дальше, и сотрудничество с АО «Швабе» будет этому способствовать.

Генеральный директор «Корпорации развития Иркутской области» Александр Лаутин отметил, что договоренность между АО «Швабе» и ООО «Медтехсервис» и запуск производства глюкометров нового поколения станут стимулом для развития медицинской и радиоэлектронной промышленности на территории региона. «Корпорация развития Иркутской области» является одним из учредителей ООО «Медтехсервис» и со своей стороны окажет заводу необходимую для запуска нового проекта поддержку.

Справка

Иркутский «Медтехсервис» является единственным в России предприятием полного цикла производства тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Продукция завода включена в Реестр российской промышленной продукции.

Инновационный холдинг «Швабе» объединяет 64 организации, которые разрабатывают и производят наукоемкую технику, а также реализуют инновационные проекты. Основными направлениями деятельности «Швабе» является разработка и серийное производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.