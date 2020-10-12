Доля СТМ в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» с начала года выросла на 25%

Доля собственных торговых марок (СТМ) в товарообороте ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» за 9 месяцев 2020 года выросла на 25%. На фоне пандемии произошли изменения в потреблении продуктов питания и спрос покупателей в связи с экономией бюджета сместился в сторону недорогих покупок. В компании считают, что СТМ в ближайшее время могут стать новой точкой роста для ритейла, поэтому намерены серьезно оптимизировать свой портфель СТМ.

В ближайший год рост СТМ ускорится

Товары собственных торговых марок позволяют потребителю, сохраняя привычную потребительскую корзину, заметно экономить без потери качества. Цены на товары СТМ, как правило, ниже на 10-30%. Результаты исследований «Частные торговые марки», проведенные в июне этого года, показали, что 8 из 10 покупателей сетей приобретают товары под частными марками и основным драйвером покупки является соотношение цены-качество.

В ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» подтверждают все больший интерес покупателей к товарам в сегменте «эконом» и «средний», а также рост спроса на СТМ.

«Если учитывать затяжной период пандемии, влияния ее на экономические процессы и платежеспособность населения, то можно ожидать в ближайший год рост продаж СТМ. На сентябрь 2020 года доля СТМ в товарообороте «Слаты» составила 7,5 %, «ХлебСоль» – 15%. Но эта доля может быть выше», – пояснила руководитель направления СТМ в ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Елена Коновалова.

В основном товары СТМ представлены в сегменте «лучшая цена в категории» и «средний сегмент». К примеру, торговая марка «Простой выбор» фаворит у покупателей торт «Наполеон», «РОСТ» – это классические продукты – мука, сахар, макароны, бакалея и такой яркий эксклюзив «Рисовое печенье в глазури», традиционная молочная продукция представлена под брендом «Сорока Белобока», кондитерские изделия под брендом Sweet ville, рассказала Елена Коновалова.

В период пандемии спрос на СТМ вырос, особенно в категориям бакалея и бытовая химия. К часто приобретаемым товарам в СТМ в сети «Слата» относится алкоголь, бакалея, молоко, яйцо и кондитерские изделия, в «ХлебСоль» – аналогичная картина, которую можно дополнить крупами и растительными маслами.

Доля СТМ в развитых странах существенно выше, чем в России

Как отмечают аналитики NIELSEN, в ряде стран доля продаж частных марок в структуре потребительского рынка уже достигла внушительных значений и продолжает расти: в Великобритании 44%, в Германии – 40%, Франции – 34%, Италии – 28%.

В России они пользуются меньшим спросом: доля продаж частных марок не превышает 5%, но скоро сложившаяся ситуация может сильно измениться. Если до начала пандемии COVID-19 в России продажи частных марок росли в среднем на 5,5% в денежном выражении, то с января по май 2020 года ускорились почти в три раза – до 15,4%.

Трансформация ассортимента СТМ в лучшую сторону у российского ритейлера позволяет говорить об устойчивом росте продаж и снижение психологического барьера у покупателя в отношении доверия к такому роду товара.

Портфель СТМ в ТС «Слата» и «ХлебСоль» будет оптимизирован

Учитывая экономические тренды, в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» намерены провести серьезную оптимизацию портфеля СТМ. Это будет способствовать развитию среднего сегмента товаров, расширению СТМ в категории «овощи-фрукты-зелень», вводу и развитию новинок в категориях соки, бакалея, молочный гастроном.

«Анализируя покупки наших покупателей, мы отмечаем, что процент товаров СТМ в чеке в дискаунтере достигает 54%, в «Слате» – 40%. Это означает, что каждый второй покупатель приобретает товары СТМ. Нам важно предложить покупателю качественный и проверенный товар, для этого мы осуществляем полный контроль качества производства у поставщиков – аудит производства, проведение регулярных дегустаций для оценки стабильности качества продукции, лабораторные исследования на качество и пищевую безопасность, и соответствие заявленных характеристик продукции нормативным документам», – подчеркнула руководитель отдела обеспечения качества Анастасия Боталова.