Альфа-Банк заплатит лучшим студентам по 300 000 рублей

Альфа-Банк начал принимать заявки на участие в Альфа-Шансе — проекте по поддержке талантливых студентов российских вузов. 30 лучших получат по 300 тысяч рублей, которые смогут потратить на то, что поможет им реализоваться и достичь успеха, например на оплату стажировки, покупку мощного компьютера или на финансирование собственного проекта.

«В нашей стране много умных и свободных студентов. Многим для успешного старта в жизни не хватает прозаичных вещей — денег и комфортной среды для обмена опытом. Мы создаем сообщество стипендиатов Альфа-Шанса, которое поможет им стать лучшими в своей области и построить карьеру после завершения учебы», — комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Участники Альфа-Шанса попадут в среду, где умные и свободные общаются друг с другом и с признанными экспертами: предпринимателями и управленцами. Лучшие студенты попадут на оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке, а в дальнейшем смогут получить работу в банке.

Альфа-Банк приглашает принять участие в программе студентов старших курсов российских высших учебных заведений. Подать заявку на Альфа-Шанс можно до 30 ноября на странице http://alfa.me/chance.