Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Режиссер» в Москве на сумму более 11 млрд рублей

Сбербанк профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса бизнес-класса «Режиссер» на северо-востоке Москвы. В рамках проектного финансирования клиенту будет открыта кредитная линия на сумму 11,4 млрд рублей сроком на 4 года 9 месяцев.

Наталья Шемановская, управляющий директор-начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка:

«Мы рады дальнейшему расширению сотрудничества с группой компаний ФСК по направлению финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. ЖК "Режиссер" — четвертый проект в нашем портфеле, с его учетом общий объем заключенных договоров с Группой составит более 40 млрд руб. Объем финансирования по этому проекту составляет более 11 млрд рублей. Финансирование застройщиков по схеме с использованием счетов эскроу является одним из приоритетных направлений для банка. Этот механизм позволяет покупателям минимизировать риски при покупке жилья, а застройщикам — иметь источник средств для реализации новых проектов».

Владимир Воронин, президент ГК ФСК:

«ЖК "Режиссер" — второй проект в сегменте бизнес-класса, который мы вывели на рынок в этом году. Этот жилой комплекс возводится по новым правилам, с привлечением кредитной линии от крупнейшего банка страны. Благодаря этой финансовой модели мы напрямую уже не зависим от средств участников долевого строительства, а значит независимо от спроса, объект будет достроен в изначально заявленные сроки. ЖК "Режиссер" тщательно проработан и соответствует самым современным тенденциям жилья высокого ценового сегмента».

ЖК «Режиссер» — жилой комплекс, состоящий из трех домов разной этажности: 29, 38 и 48 этажей, общей площадью 96 784 кв. метров. Будет возведен на площади 1,7 га на улице Вильгельма Пика в Северо-Восточном округе Москвы, в 200 метрах от ВДНХ и в непосредственной близости от Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).