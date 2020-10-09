«Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов СберМобайла

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов оператора связи СберМобайл (входит в экосистему Сбер). Базовая защита уже включена в тарифные планы «Премьер» и «Премьер+» и не требует дополнительной оплаты.

По программе «Лайт» смартфоны страхуются на 10 000 рублей сроком на один год. «Сбербанк страхование» компенсирует затраты на ремонт или стоимость устройства в пределах страхового лимита, если телефон пострадал от посторонних предметов, электрического тока, залива, пожара и других причин либо был украден.

При наступлении страхового случая необходимо обратиться в «Сбербанк страхование», сотрудники которой проконсультируют о порядке урегулирования убытков и выплатах. Получить компенсацию также с помощью мобильного приложения «СберОсмотр».

Антон Собе-Панек, управляющий директор, лидер экосистемы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Согласно исследованию компании ʺСбербанк страхованиеʺ, мобильные устройства подвержены многим рискам. Почти четверть страховых событий приходится на кражи, 22% — на повреждения от падения на телефон другого предмета, каждый десятый смартфон страдает от воды. Совместный проект ʺСбербанк страхованиеʺ и СберМобайла позволит владельцам телефонов оперативно получить компенсацию за украденный телефон или отремонтировать повреждённый. Мы планируем распространить страховую защиту на остальные тарифные планы СберМобайла и дать абонентам возможность расширить включённую в тариф базовую защиту».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»:

«СберМобайл впервые на телеком-рынке России предоставил своим клиентам возможность получать базовую страховку своих смартфонов, просто оплачивая услуги мобильной связи. Мы используем самые современные технологии и всегда стремимся предоставлять нашим клиентам максимально удобные услуги и продукты по выгодным тарифам».

СберМобайл — оператор связи, входящий в экосистему Сбера. Компания предлагает самые современные способы подключения, стабильную связь, сбалансированные тарифы как для частных лиц, так и для бизнеса. Услугами СберМобайла уже могут пользоваться жители более 66 регионов страны, а потенциальная аудитория составляет более 80% населения РФ.