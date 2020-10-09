Больше чем премия: Работа.ру и НПФ Сбербанка выяснили самые действенные способы мотивации сотрудников

Большая часть российских работодателей (71%) в 2020 году сохранили прежний размер соцпакетов для сотрудников, выяснили Работа.ру (входит в экосистему Сбер), и НПФ Сбербанка, опросив более 1000 руководителей и HR-директоров российских компаний.

Треть из них считает лучшим и единственным способом позаботиться о работниках выплату достойных зарплат (36%) и регулярных премий (29%). Однако для того, чтобы надолго удержать ценных специалистов, работодатели используют и другие методы мотивации — в том числе и корпоративные пенсионные программы.

Заботу о сотрудниках работодатели понимают по-разному. Около половины респондентов (48%) рассказали, что у них в офисах есть бесплатные чай/кофе, фрукты и сладости (множественный выбор). 36% ответили, что платят достойные зарплаты, и считают, что больше никакой заботы работникам не нужно. 34% компаний оплачивают своим сотрудникам мобильную связь и интернет. Также в соцпакеты часто входит оплата обучения (23%), проезда до работы (16%), питания в офисе (14%) и ДМС (10%).

Несмотря на сложное для экономики время, почти три четверти российских компаний (71%) не изменили в 2020 году размер своих соцпакетов. У 2% предприятий соцпакет стал даже больше — там появились новые опции. Существенно сократить соцпакет пришлось лишь 16% работодателей, 11% также скорректировали в 2020 году бонусы для сотрудников, но незначительно.

Основным методом мотивации, который помогает надолго удерживать в компании ценных сотрудников, большинство респондентов (81%) по-прежнему считает регулярные премии (множественный выбор). Однако многие уже понимают, что одного этого сейчас недостаточно. Чтобы не упустить высокопрофессиональных специалистов, им предлагают оплату обучения (22%), расширенный пакет ДМС (16%), оплату поездок на отдых (14%), организацию бесплатной учёбы и отдыха для детей сотрудников (11%), а также корпоративные пенсионные программы (5%).

В период пандемии, когда возможности для повышения зарплат и выплат премий сократились, руководители компаний стали проявлять больший интерес к пенсионным программам. Об этом свидетельствует статистика посещений соответствующего раздела сайта НПФ Сбербанка: количество пользователей в сентябре 2020 года выросло почти в четыре раза по сравнению с январем 2020-го и более чем в пять раз — по сравнению с сентябрём 2019 года.

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру:

«Пандемия во многом повлияла на рынок труда, а также на привлечение и удержание высококвалифицированных и ценных кадров в штате. С началом локдауна многие компании трансформировались, и им требуется еще больше квалифицированных специалистов в IT- и диджитал-отраслях. В условиях возросшей конкуренции за ценные кадры важно сохранять и расширять систему мотиваций, в том числе рассматривая неденежные аспекты: расширенный соцпакет, обучение и так далее».

Александр Прокопенков, директор по развитию НПФ Сбербанка:

«По результатам опроса, который НПФ Сбербанка проводил в феврале 2020 года, получать корпоративную пенсию хотели бы 78% россиян. Для 9% респондентов наличие корпоративной пенсионной программы (КПП) являлось одним из определяющих факторов при устройстве на работу. Сейчас работодатели более чем когда-нибудь заинтересованы в том, чтобы найти и надолго удержать у себя ценных сотрудников, и корпоративные пенсионные программы — один из самых эффективных инструментов для этого. О них пока знают далеко не все российские компании, а между тем открывать КПП для работодателей выгоднее, чем платить премии или поднимать зарплату, благодаря налоговым преференциям. Кроме этого, работодатель получает инструмент для долгосрочной мотивации ценных сотрудников. Это особенно актуально, например, для IT-отрасли, где постоянно идёт ʺохота за головамиʺ».