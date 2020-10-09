Премьер-министр Казахстана познакомился с технологиями Сбера

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф провёл рабочую встречу с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Мероприятие прошло в центральном офисе Сбербанка. В ходе встречи казахстанской делегации были представлены некоторые из технологических продуктов, разработанных в Сбере и применяемых в сервисах его экосистемы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы ставим перед собой задачу прорывного технологического развития, как внутри Сбера, так и в ключевых для России отраслях, таких как медицина, образование, цифровизация. Многие наши решения могут быть полезны для Казахстана, так как эта страна активно внедряет технологии, обладает весомым интеллектуальным потенциалом и располагает большой территорией с неравномерной плотностью населения».