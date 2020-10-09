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Магазины будущего: эксперты обсудили новые форматы в торговле на онлайн-конференции Сбербанка

На ресурсе СБЕР Про Медиа состоялась онлайн-конференция #Cберкейс: новые форматы в торговле — специальный совместный проект Сбербанка и «РБК Конференции».
 
Спикерами на конференции выступили: Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка; Галина Яцук, директор по маркетингу «Ашана»; Кирилл Щербаков, директор управления «Микромаркет» «ВкусВилла»; Денис Дьяченко, директор по развитию партнёрских логистических программ Ozon; Георгий Михайлов, заместитель президента «Азбуки Вкуса»; Алла Черкавская, руководитель московского региона ИКЕА Россия. Модератором дискуссии выступил Александр Юдин, управляющий директор, начальник управления потребительского сектора и торговли Департамента ключевых клиентов Сбербанка.
 
Цифровая трансформация и развитие онлайн-торговли меняют потребительские предпочтения и паттерны. В ответ ретейлеры предлагают новые форматы и модели, пытаясь адаптироваться и стать ближе к покупателю. Знание этих новых форматов, умение их тестировать и масштабировать становятся одной из ключевых компетенций игроков рынка.
 
Александр Юдин, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка:
 
«Изобилие новых форматов, появляющихся на стыке онлайна и офлайна, ставит перед ритейлерами вопрос, как адаптировать свои форматы торговли к новой реальности и какие новые форматы тестировать и запускать. Гибкие подходы и ориентация на клиентский путь становятся ключевыми принципами, которые позволят ритейлерам пробовать и внедрять новые решения максимально эффективно. При этом сегодня любой формат строится на основе технологий, и экосистема Сбера предлагает полный арсенал решений для цифровизации бизнеса, из которых ключевыми являются самые инновационные платежные сервисы».
 
Участники конференции говорили о трендах в новых форматах торговли 2020‒2021 годов, обсуждали перспективы полностью автоматизированных магазинов и способы приближения к покупателю.

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Сбербанк уже имеет опыт создания магазина будущего. В мае этого года совместно с международной платёжной системой Visa и сетью «Азбука Вкуса» был открыт магазин без касс и продавцов, оснащённый системой компьютерного зрения.
 
СБЕР Про Медиа — это информационный ресурс, созданный Сбербанком специально для представителей крупного и среднего бизнеса: топ-менеджеров и собственников предприятий. Отраслевая экспертиза Сбербанка и лучшие практики крупнейших игроков рынка представлены на портале в виде аналитических материалов, собственных исследований и рейтингов. Актуальным вопросам развития компаний, внедрения новых технологий, повышения эффективности управления посвящены разделы «Кейсы» и «Мнения».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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