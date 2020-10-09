Банк «Открытие» представил обновленный офис в Екатеринбурге

Банк «Открытие» продолжает обновлять собственную сеть в Свердловской области. В Екатеринбурге открылся очередной обновленный офис банка c выделенной зоной обслуживания премиальных клиентов. Это уже второй офис, открытый банком в Екатеринбурге, с обновленным дизайном.

Обновленный офис «Открытие» — «На Белинского» расположен в самом центре города по адресу ул. Белинского 12. На площади около 200 квадратных метров выделены зоны для обслуживания розничных клиентов с удобной зоной ожидания, зона банкоматов с круглосуточным режимом работы, касса, зона обслуживания премиум-клиентов. Как отмечают специалисты банка, «особым» клиентам будет предоставлен персональный менеджер и выделенная переговорная комната, гарантирующая приватность операций и индивидуальный подход, а также возможность проводить все расчеты прямо из переговорной комнаты. Ежедневно офис «На Белинского» способен обслуживать более 100 клиентов. Дизайн новой точки продаж выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания розничных клиентов.

«Обновленный офис позволит нам обеспечить максимальный комфорт и удобство для обслуживания клиентов физических-лиц. Это новый современный банковский офис, где широко применяются современные технологии и сервисы самообслуживания. Отдельное внимание мы уделили работе с нашими премиум-клиентами, оборудовав отдельную зону для работы с ними. Программа развития и реконструкции сети отделений банка в регионе на этот год предполагает помимо уже открытых отделений на Свердлова и на Белинского переезд в новое здание головного офиса банка в Свердловской области», — отметила управляющая банком «Открытие» Наталья Алемасова.