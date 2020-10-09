Банк «Открытие» презентовал новый офис в Комсомольске-на-Амуре

8 октября 2020 года в Комсомольске-на-Амуре приступил к работе новый офис банка «Открытие». Новое отделение находится на одной из самых оживленных улиц города, на проспекте Мира, 28. Новый офис «Открытия» переехал в это здание с пр. Ленина, 2/2. На площади более 300 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 150 клиентов банка.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом всех условий для создания уютной и технологически дружелюбной среды для клиентов банка — физических и юридических лиц. Здесь размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц — представителей малого и среднего бизнеса, выделена зона кассы. Розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд. Представители малого и среднего бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.

Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Также устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов — рефинансирование кредитов сторонних банков.

«Новая концепция универсального современного офиса банка „Открытие“ отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиентов. Наша команда очень рада, что клиенты банка „Открытие“ могут пользоваться услугами в комфортной и современной обстановке, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно. Технологичность решений составляют важную часть качественного клиентского сервиса», — отметил управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай Долгушев.

Режим работы офиса:

Физические лица: пн.-пт. 9:00-19:00

Юридические лица: пн.-пт. 10:00-17:00

Кассовое обслуживание: пн.-пт. 10:00-17:00

Суббота, воскресенье — выходные дни.