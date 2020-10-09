Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в тройку лучших

Банк «Открытие» стал лауреатом Всероссийского конкурса сайтов и приложений «Рейтинг Рунета 2020».

Мобильное приложение банка вошло в ТОП-3 лучших российских приложений в категории «Финансы и бизнес».

Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений проводится ежегодно с 2010-го года. В этом году жюри оценивало 1080 проектов крупнейших компаний страны, поданных в 37 номинаций (27 — для сайтов и 10 — для приложений). В каждой из них были определены обладатели первого, второго и третьего места.

«Мы рады, что наша работа получила такую высокую оценку профессионального сообщества и пользователей онлайн-каналов, — говорит Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие». — За последний год мы действительно добились хороших результатов в развитии технологий дистанционного обслуживания: значительно расширили функционал мобильного приложения и интернет-банка, кастомизировали интерфейсы и сделали их еще удобнее, обеспечили возможность доставки на дом практически все основных продуктов банка, в том числе ипотеки. Нам принадлежит ряд уникальных разработок, например, виртуальная банковская клавиатура для смартфона OpenKey, и я уверен, что у нас есть все шансы подняться еще выше в рейтинге в следующем году».