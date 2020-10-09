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Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кэшбэком – Сравни.ру

Карта «Прибыль» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с функцией «кэшбек» в сентябре 2020 года, по версии портала Сравни.ру. В рейтинге рассматривались предложения 50 крупнейших российских банков по активам.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер начисления кэшбэка, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток, надежность банка.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка УРАЛСИБ, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кэшбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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