Банк «Восточный» обновил категории повышенного кэшбэка для держателей «Карты №1»

Банк «Восточный» обновил категории повышенного кэшбэка по дебетовой «Карте №1». С 1 октября до 10 января 2021 года держатели карты смогут получать 5% кэшбэка за покупки в аптеках, билетов в кино, а также подарков и сувениров. За все остальные оплаченные картой покупки начисляется стандартный кэшбэк – 1%. Новые бонусные категории кэшбэка в осенне-зимний период помогут клиентам «Восточного» сэкономить на лекарствах и подарках к грядущим новогодним праздникам.

Напомним, что дебетовая «Карта №1» позволяет клиентам банка получать до 4% на остаток средств на счете и до 5% кэшбэка при совершении покупок в бонусных категориях, которые меняются один раз в квартал.

Сейчас «Карта №1» закрыта для оформления новым клиентам, но они могут оформить усовершенствованный вариант карты – дебетовую «Карту №1 Ultra». Она позволяет получать до 5,3% годовых на остаток и повышенный кэшбэк до 15%. Одна из главных особенностей карты – возможность выбирать, за какие покупки получать больше кэшбэка. Держателям «Карты №1 Ultra» доступны на выбор 4 бонусные категории: «За рулём», «Отдых», «Онлайн покупки» и «Всё включено». Один раз в месяц выбранную категорию можно самостоятельно изменить в мобильном или интернет-банке. При этом c 1 октября 2020 г. для всех бонусных категорий действует дополнительное начисление 15% кэшбэка за оплату мобильной связи и проезда в общественном транспорте.

Узнать подробнее обо всех преимуществах и условиях обслуживания «Карты №1 Ultra» можно на сайте банка.