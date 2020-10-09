Примсоцбанк предлагает бизнесу пакеты расчётно-кассового обслуживания

Примсоцбанк предлагает юридическим лицам (как резидентам, так и нерезидентам РФ) и индивидуальным предпринимателям полный комплекс услуг по ведению счетов. Для удобства клиентов в банке предусмотрели пакетное обслуживание. Такой формат предусматривает экономию расходов и получение дополнительных финансовых выгод от банковского обслуживания.



Отметим, в банке представлено четыре тарифа на РКО:



Тариф «Старт» (подходит для старта бизнеса) включает в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBankМикро), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBankМикро. Обработка одного платежного поручения в месяц бесплатная, свыше – 119 руб. за платежное поручение). Абонентская плата за обслуживание – 1 рубль в месяц, пересчет и выдача наличных согласно стандартному тарифу.



Тариф «Лайт» (для начинающего бизнеса) включает в себя в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBank), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBank. Обработка пяти платежных поручений бесплатная, свыше одного – 200 рублей за платежное поручение). Пересчет наличных до 30 тысяч рублей бесплатно (свыше 1% от суммы, минимум 150 руб. за одну операцию). Выдача наличных по стандартному тарифу. Абонентская плата за обслуживание 1000 рублей в месяц.



Тариф «Бизнес» (для развивающегося бизнеса) включает в себя в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBank), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBank. Обработка 30 платежных поручений в месяц – бесплатная (свыше – 50 рублей за платежное поручение). Пересчет наличных – бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц (свыше 0.8% от суммы, минимум 150 рублей за одну операцию). Выдача наличных - 1% от суммы до 100 тыс. руб, далее - по тарифам банка.



Тариф «ВИП» (для крупного бизнеса) включает в себя в себя бесплатное открытие расчетного счета, подключение услуги «СМС - сервис» (уведомления в системе IBank), зачисления средств на счет клиента и отсутствие абонентской платы за IBank. Пересчет наличных до 500 тысяч рублей бесплатно (свыше 0,6% от суммы, минимум 150 рублей за одну операцию). Выдача наличных бесплатная до 300 тысяч рублей, далее - по тарифам банка. Обработка платежных поручений до 100 штук в месяц бесплатно, свыше – 35 рублей за платежное поручение. Абонентская плата за обслуживание 6000 рублей в месяц.



Ознакомиться подробнее с тарифами Примсоцбанка на РКО вы можете на нашем сайте в разделе Тарифный справочник.