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Теперь получить Дальневосточную ипотеку может ещё одна категория граждан

Программа «Дальневосточная ипотека» стала ещё доступнее для населения. Список категорий граждан, которым предоставляется этот кредит, пополнился ещё одной: «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов». Отметим, к ней относятся граждане РФ, переехавшие на работу из других субъектов РФ в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа. Ранее «Дальневосточная ипотека» была доступна только «Молодым семьям» и участникам программы «Дальневосточный гектар».
 
Напомним, по программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести жильё на вторичном или первичном рынке на территории Дальневосточного федерального округа. Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей, максимальная – 6 миллионов. Первоначальный взнос от 15%. Срок кредитования от 3 до 20 лет. Базовая процентная ставка составляет 2% годовых.

Для оформления «Дальневосточной ипотеки» в Примсоцбанке по сниженной ставке от 0,5% годовых, банк предлагает воспользоваться одной из скидок:

• Скидка 0,5- 1,5 процентных пункта при использовании опции «Назначь свою ставку»

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• Скидка в 0,4 процентных пункта доступна, для клиентов, подтвердивших свой доход выпиской из Пенсионного фонда (не суммируется с опцией «Назначь свою ставку»)
• Оформив заявку на сайте банка можно получить скидку 0,2 процентных пункта.

Решение, воспользоваться опцией «Назначь свою ставку» или нет, а также, какой именно размер снижения процентной ставки использовать, клиент принимает самостоятельно. Также в рамках программы доступна ипотека по 2-м документам, что позволяет оформить кредит без предоставления справок о доходах и трудоустройстве. Процентная ставка в этом случае не увеличивается, но размер первоначального взноса должен составлять не менее 35%.

Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования, акциях и предложениях Примсоцбанка вы всегда можете на нашем официальном сайте или по телефону единой справочной службы *4202.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Дальневосточная ипотека. Ипотека под 2% годовых #дальневосточнаяипотека #ипотека2%":
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