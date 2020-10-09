Теперь получить Дальневосточную ипотеку может ещё одна категория граждан

Программа «Дальневосточная ипотека» стала ещё доступнее для населения. Список категорий граждан, которым предоставляется этот кредит, пополнился ещё одной: «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов». Отметим, к ней относятся граждане РФ, переехавшие на работу из других субъектов РФ в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа. Ранее «Дальневосточная ипотека» была доступна только «Молодым семьям» и участникам программы «Дальневосточный гектар».



Напомним, по программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести жильё на вторичном или первичном рынке на территории Дальневосточного федерального округа. Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей, максимальная – 6 миллионов. Первоначальный взнос от 15%. Срок кредитования от 3 до 20 лет. Базовая процентная ставка составляет 2% годовых.



Для оформления «Дальневосточной ипотеки» в Примсоцбанке по сниженной ставке от 0,5% годовых, банк предлагает воспользоваться одной из скидок:



• Скидка 0,5- 1,5 процентных пункта при использовании опции «Назначь свою ставку»

• Скидка в 0,4 процентных пункта доступна, для клиентов, подтвердивших свой доход выпиской из Пенсионного фонда (не суммируется с опцией «Назначь свою ставку»)• Оформив заявку на сайте банка можно получить скидку 0,2 процентных пункта.Решение, воспользоваться опцией «Назначь свою ставку» или нет, а также, какой именно размер снижения процентной ставки использовать, клиент принимает самостоятельно. Также в рамках программы доступна ипотека по 2-м документам, что позволяет оформить кредит без предоставления справок о доходах и трудоустройстве. Процентная ставка в этом случае не увеличивается, но размер первоначального взноса должен составлять не менее 35%.Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования, акциях и предложениях Примсоцбанка вы всегда можете на нашем официальном сайте или по телефону единой справочной службы *4202.