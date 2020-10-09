Россельхозбанк: российский экспорт мяса птицы может превысить 300 тыс. тонн в 2020 году

Объем экспортных поставок российского мяса птицы может увеличиться на 45% с 210 тысяч тонн в 2019 году до более чем 300 тысяч тонн по итогам 2020 года, прогнозируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Благоприятное для производителей развитие событий будет главным образом зависеть от сохранения положительной динамики поставок на четыре важнейших рынка – Китай, Казахстан, Украину и Саудовскую Аравию. Казахстан и Украина являются традиционными рынками для российских птицеводов. Поставки в Саудовскую Аравию начались в 2018 г. Экспорт в Китай развивается с прошлого года.

«С момента открытия китайского рынка для российских производителей мяса птицы в 2019 году эта страна стала главным импортером продукции отечественных птицеводческих хозяйств с долей в более чем 50% от общего объема российских экспортных поставок», — констатирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Особенностью экспорта в данном направлении является востребованность куриных лап: на эту категорию субпродуктов приходится более 50% российского экспорта в Китай. Куриные лапы являются единственным продуктом в российском экспорте, который отечественными и зарубежными потребителями воспринимается принципиально по-разному. Россияне не готовы покупать куриные лапы в существенных объемах, и до развития экспорта в Китай, Вьетнам и Гонконг, где куриные лапы считаются полезным для здоровья деликатесом, основные объемы этого вида продукции отправлялись в переработку на мясокостную муку.

Еще одной востребованной в отгрузках в Китай позицией является крыло. По ней очень заметно влияние на внутренний российский рынок. Несмотря на относительное снижение активности в канале HoReCa в первой половине 2020 года, средняя цена крыла в России за этот период выросла более чем на 10%. При этом по большинству других позиций по мясу птицы цены, напротив, снизились.

Саудовская Аравия может стать вторым по значимости после Китая рынком дальнего зарубежья для российских производителей мяса птицы уже в 2020 году, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

«На текущий момент Саудовская Аравия занимает 4-5% в общем объеме российского экспорта мяса птицы. В российских поставках в страны Ближнего Востока традиционно присутствует небольшая тушка весом 1-1,2 кг, в то время как отечественного рынка производится более тяжелая тушка с меньшей себестоимостью производства. Производство мелкой тушки для экспорта связано с более высокими издержками, но отдельные производители идут на это ради диверсификации каналов сбыта, которая должна давать более стабильную маржинальность», - поясняет Андрей Дальнов.

Казахстан с долей в 15% российского экспорта мяса птицы и Украина с долей в 13% являются традиционными рынками сбыта для российских производителей из числа стран ближнего зарубежья. В экспорте в эти страны присутствует и тушка, и основные позиции разделки. Цены на рынках ближнего зарубежья, как правило, коррелируют с внутренними ценами российского рынка.

С точки зрения расширения географии поставок необходимо отметить страны африканского континента. В 2020 г. в российском экспорте заметны Либерия, Бенин и Ангола.

«Поставки в Анголу интересны тем, что эта страна является традиционным целевым рынком для бразильских производителей: экспортеры и импортеры говорят на общем, португальском, языке», — считает Андрей Дальнов.

Кроме того, резко возросли российские поставки в Демократическую республику Конго и Гану. Поставки в Гану в августе превысили 1 тыс. тонн, что стало рекордом отгрузок российских экспортеров в африканские страны за месяц.

При выходе на внешние рынки российские производители мяса птицы конкурируют с ведущими мировыми производителями из США, Бразилии и ЕС. Рост российских поставок мяса птицы говорит о зрелости внутреннего рынка, а также о высокой эффективности и конкурентоспособности производителей, занятых развитием экспорта, резюмируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

РСХБ является опорным банком российских экспортеров мяса птицы. За 8 месяцев 2020 г. Банк выдал около 47,4 млрд руб. экспортерам мяса птицы, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2019 г.