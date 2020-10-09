Иностранцы бегут из России

Иностранные инвесторы продолжают избавляться от российских активов, скупая валюту на Московской бирже.

На фоне риска новых санкций в связи с отравлением Алексея Навального, ситуации в Беларуси и военного конфликта между Азербайджаном и Арменией по итогам третьего квартала рубль занял второе место в перечне худших валют развивающихся стран, уступив лишь турецкой лире.

По итогам сентября нерезиденты и «дочки» иностранных банков продали на МосБирже еще 88,5 млрд руб. Иностранцы продают российскую валюту семь месяцев подряд. В августе они избавились от 127,1 млрд руб., в июле — от 153,2 млрд. В мае-июне продажи составили 76,2 млрд руб., в апреле — 108,9 млрд руб., а в период с 10 марта по 8 апреля — 354 млрд руб. Таким образом, с начала кризиса иностранные инвесторы избавились от вложений на сумму больше 900 миллиардов рублей.

В целом развивающиеся рынки по итогам сентября зафиксировали приток капитала: $3,7 млрд — в акции и $3,8 млрд — в облигации. Но у России из этих денег не досталось ничего: иностранные инвесторы продолжили распродажу как на фондовом, так и на долговом рынке. Несмотря на прекрасные долговые коэффициенты и значительные международные резервы, а также привлекательную дивидендную доходность фишек, Россию продают. Победа Байдена — это новые санкции и появление иранской нефти на рынке, что спровоцирует снижение нефтяных цен. Плюс опасения новой волны пандемии, что также чревато падением цен на энергоносители. Вся надежда на победу Трампа на выборах.

Дефицит российского бюджета покрывают государственные банки. Кроме госбанков в России никто не может выставить заявки на такие большие объемы. Вклады в «Сбере», конечно, застрахованы, как и в других банках, но по факту это квазисуверенный долг. Если вдруг «Сбер», предположим, по ним дефолтнет, но в России будет революция. В 1998 году после дефолта вкладчики «Сбера» не пострадали. А в 1992-1993 годах «Сбер» формально выполнил все обязательства, советские вклады обесценила гиперинфляция, но это вопрос к тогдашним премьер-министрам Егору Гайдару и Виктору Черномырдину, сам банк, в принципе, не причем. Короткая заморозка вкладов в «Сбере» была на пару месяцев в 1991 году, это было решение президента СССР Михаила Горбачева, который в принципе не знал, что делать с умирающей советской экономикой.

Конечно, долговые коэффициенты и международные резервы сейчас не такие, как в 1998 году, дефолта по обязательствам Министерства Финансов, однозначно, можно не опасаться. Суверенные рейтинги России занижены Moody’s и S&P по политическим причинам, это некая форма санкций. Другое дело, что Банк России слишком поспешно снизил ключевую ставку, как следствие международные инвесторы не спешат покупать российские государственные облигации, а вкладчики забирают деньги из банков, предпочитая акции, золото, инвестиционные монеты, квартиры или даже крипту.

По закону Банк России не может кредитовать бюджет напрямую. Такая практика была в начале 90-х и привела к гиперинфляции. Однако, кредитоваться в ЦБ и покупать банкам госбонды никто не мешает. Так, в большинстве стран мира. Пока инфляция ниже таргета Банка России я не вижу смысла данную практику осуждать.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»