“Не хотелось бы прибегать к жестким мерам”. Обращение Игоря Кобзева к жителям Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области. Он назвал ситуацию с коронавирусом неутешительной, ежедневно в Приангарье выявляется более 120 заболевших. Основная опасность – в быстром распространении вируса. Он призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, подчеркнув, что к жестким мерам и ограничениям ему не хотелось бы прибегать.

– В области продлен масочный режим. И я прошу вас внимательно – как никогда – отнестись к его соблюдению. Соблюдение мер безопасности – это, прежде всего, забота о своем здоровье и здоровье своих близких! – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок.

– Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к своему здоровью, к здоровью своих детей и родителей? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Я обращаюсь к руководителям предприятий торговли и общепита: на вашей личной ответственности и совести соблюдение профилактических мер в ваших учреждениях.

Игорь Кобзев подчеркнул, что ему не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны.

По данным оперативного штаба, на 9 октября в Иркутской области подтверждено 155 новых случаев коронавируса, тогда как еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 247 заболевших.

В России установлен рекорд, впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса. Ранее рекордными были данные за 11 мая, тогда выявили 11 656 новых случаев. Общее количество зараженных достигло в России 1 272 238.