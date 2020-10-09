Фонд развития моногородов выделил 40 млн рублей на проекты предпринимателей из Тулуна

Успешные кейсы предпринимателей из Тулуна, которые получили займы в федеральном Фонде развития моногородов на реализацию своих инвестиционных проектов, стали стимулом для бизнеса из других моногородов региона для подачи заявок в Фонд.

Связка Фонда развития моногородов, Правительства Иркутской области, глав муниципалитетов и предпринимателей региона показала в этом году отличные результаты. В Тулуне при поддержке МОНОГОРОДА.РФ реализуются на сегодняшний день 4 инвестиционных проекта. Сумма поддержки, полученная тулунскими предпринимателями от Фонда моногородов, превышает 40 млн рублей.



В частности, МОНОГОРОДА.РФ выделил займ в размере 7,5 млн рублей на создание пункта шиномонтажа.

Еще одним проектом, который реализуется при участии Фонда развития моногородов, является расширение производства по переработке дикорастущего сырья ООО «Кедр». Общая стоимость проекта превысила 30 млн рублей, из них более 17 млн рублей – средства Фонда. Напомним, что «Кедр» стал первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тулун».



Кроме того, Фонд развития моногородов выдал займ на организацию производства строганной погонажной продукции из термически модифицированной древесины. Сумма займа - более 10 млн рублей. Новая техника позволит предприятию использовать передовые технологии по глубокой переработке древесины.

Четвертый проект - первый в Тулуне коворкинг-центр.

В настоящее время к реализации планируется ряд инвестиционных проектов в Усолье-Сибирском, Шелехове, Черемхове, сообщили в Фонде развития моногородов.

Также Фонд является куратором разработки стратегического мастер-плана комплексного развития моногорода Байкальска. Разработка документа ведется ВЭБ.РФ совместно с Правительством Иркутской области, администрацией Байкальского муниципального образования, КБ «Стрелка» и фондом МОНОГОРОДА.РФ.