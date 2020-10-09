В Иркутской области откроют еще три ковидных госпиталя

Еще три медучреждения Иркутской области перепрофилируют под ковидные госпитали. Одно из них – Факультетские клиники Иркутского государственного медицинского университета. Кроме того, в ближайшее время дополнительные инфекционные койки будут развернуты также на базе кожно-венерологического диспансера в Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске.

Глава региона осмотрел помещения и оборудование клиники, а также встретился с коллективом медицинского учреждения.

- Сегодня мы снова должны мобилизоваться. На всех вас можно надеяться, и вместе проходить этот непростой период. Опыт, который был получен вами в первую волну коронавируса, очень ценен. Благодарю вас за ту работу и за то, что согласились вновь за нее взяться. Сегодня цель одна – лечить людей. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею перепрофилирования вашей клиники, - сказал Игорь Кобзев, обращаясь к врачам и медсестрам.

Губернатор подчеркнул: все выплаты, положенные медицинским работникам при лечении больных коронавирусной инфекцией, будут сохранены.

С 8 июня по 22 июля этого года на базе клиник ИГМУ работал провизорный госпиталь. Сюда круглосуточно поступали пациенты с диагнозом «Внебольничная пневмония. Вероятная новая коронавирусная инфекция». После обследования определялась дальнейшая маршрутизация пациентов. Всего за время функционирования госпиталя было принято 233 человека, у 215 из них был подтвержден COVID-19.

Также на базе ИГМУ с 15 апреля по 23 июня круглосуточно проводились исследования методом компьютерной томографии пациентам с подозрением на внебольничную пневмонию. Бригады кабинета КТ работали с высокой интенсивностью: количество выполняемых исследований достигало 86 в сутки. Всего было проведено 2 219 исследований.

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева рассказала, что в ближайшее время дополнительные инфекционные койки будут развернуты также на базе кожно-венерологического диспансера в Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске.

Она отметила, что во время первой волны в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 инфекционных койки. Сейчас уже оборудовано 2513 коек в 31 медицинской организации.