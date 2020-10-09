Жителям Иркутской области предстоит оплатить в 2020 году более 4 млрд рублей налогов

Общая сумма исчисленных физическим лицам – жителям Иркутской области имущественных налогов в 2020 году составила 4,2 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года, в том числе налог на имущество физических лиц - 1470 млн рублей (в 2019 году – 1490 млн рублей), земельный налог физических лиц - 644 млн рублей (в 2019 году – 632 млн рублей), транспортный налог физических лиц - 2053 млн рублей (в 2019 году – 2046 млн рублей).

ФНС сообщает, что в конце сентября стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, которые направят налогоплательщикам не позднее 1 ноября.

В этом году в регионе сформировано 1,5 млн налоговых уведомлений, из них 200 тыс. налоговых уведомлений налогоплательщикам направлять не будут, в связи с тем, что сумма начисленных в них имущественных налогов составляет менее 100 рублей, либо у налогоплательщиков, имеющих льготы или переплату, нет суммы к уплате.

Уведомления направлены пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» - в электронном виде, остальным налогоплательщикам - почтовыми отправлениями по месту жительства. В настоящее время доступ к «Личному кабинету» имеют более 700 тыс. жителей региона.

На территории Иркутской области порядок исчисления налога на имущество физических лиц за 2019 год не изменился, то есть сумма налога по-прежнему исчисляется в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта с учетом коэффициента - дефлятора (на 2019 год - 1,518). Кадастровую стоимость при исчислении налога на имущество физических лиц согласно Закону Иркутской области от 12.11.2019 №112-оз начнут применять при исчислении налогов за 2020 года (то есть в 2021 году).

При этом с налогового периода 2019 года налог на имущество, в том числе физических лиц, в отношении объектов капитального строительства (ст. 378.2 НК РФ), включенных в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Иркутской области от 19.12.2018 №988-рп, исчисляется от кадастровой стоимости. Данный перечень содержит 10 727 объектов недвижимости. За 2019 год в отношении 7 402 объектов, включенных в данный перечень и принадлежащих физическим лицам, налог исчислен от кадастровой стоимости, сумма исчисленного налога составила 233 млн рублей.