Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендами регионов

Россельхозбанк поддержит развитие региональных брендов с помощью номинации «Загляните на огонёк» для продукции, привлекательной для гастротуризма. Также Банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина в рамках главного аграрного события года – выставки «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.

Региональные бренды производятся силами местных фермеров, крестьянско-фермерских хозяйств и семейных ферм. На сегодняшний день отмечается тенденция возрождения фермерского труда, потребители все чаще отдают предпочтение местным продуктам, восстанавливаются старые рецепты и методы изготовления. Таким образом, возрождаются продукты, которые исторически представляют регион на гастрономической карте России.

«Изображение регионального бренда на банковской карте повысит узнаваемость местных оригинальных продуктовых линеек и послужит дополнительной мотивацией для наших производителей. Продукт, узнаваемый на федеральном уровне – это повод для гордости», – прокомментировал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Глава ведомства рассказал, что в Приангарье с 2015 года действует региональный торговый знак «Продукты Приангарья», объединяющий местных производителей пищевой продукции. Знак учрежден минсельхозом области и является своего рода гарантией качества. Этим брендом отмечаются продукты высокого качества, получившие признание и доверие не только специальной комиссии, но и самых объективных критиков, – покупателей всех возрастов и привычек. На сегодняшний день правом использования знака обладают 53 товаропроизводителя. Кроме того, для позиционирования продукции Прианагрья на международном рынке разработан знак Baikal Natural.

«У каждого региона существуют уникальные продукты, история рецепта и «секретного» ингредиента. Мы привыкли узнавать территории по знаменитым архитектурным строениям и произведениям искусства. Региональная гастрономия тоже имеет историческую и культурную ценность, формирует определенный образ и менталитет населения. Иркутская область богата природными ресурсами и эксклюзивными продуктами, знаменитыми далеко за пределами Сибири, нашу продукцию отправляют в качестве подарка или сувенира друзьям, партнёрам по бизнесу, близким людям. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят возможность воспользоваться банковской картой с изображением знакомого продуктового бренда, представляющего Иркутский регион», – подчеркнула Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

В ходе мероприятия Первый заместитель Председателя Правления рассказала о банковских инструментах поддержки фермерского движения:

• Расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях;

• Комплексную поддержку через цифровую экосистему банка «Своё. Фермерство»;

• Упрощенный доступ к кредитам до 5 млн рублей по льготной ставке до 5% годовых с возможностью беззалогового кредитования;

• Инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции – до 20 млн руб.;

• Финансовые решения для начинающих фермеров, которые решили начать свой бизнес с нуля без соответствующих компетенций.

Заметной вехой в поддержке микро-, малого и среднего агробизнеса стало открытие 1 сентября «Школы фермера» Россельхозбанка в Московской и Новосибирской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. Проект направлен на то, чтобы научить слушателей – как новых, так и действующих – вести рентабельный фермерский бизнес. На сегодняшний день Россельхозбанк рассматривает возможность расширения проекта в 2021 году, в том числе за счет подключения онлайн-формата обучения.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.