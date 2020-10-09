“Коронавирус мутировал, тяжелых пациентов значительно больше” – глава регионального минздрава

Во вторую волну пандемии тяжесть заболевания пациентов с коронавирусной инфекцией намного серьезнее, рассказала министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

– По нашим данным, вирус мутировал и стал более контагиозным, тяжелых пациентов значительно больше. В стационарах на сегодняшний день лечится 1823 человека, на амбулаторном лечении – более двух тысяч человек. Из госпитализированных более 500 пациентов находятся на кислородной поддержке. 144 человека – в реанимации, кто-то из них на кислородной поддержке, кто-то на искусственной вентиляции легких, - сообщила глава областного минздрава.

Наталия Ледяева отметила, что во время первой волны в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 инфекционных койки. Сейчас уже оборудовано 2513 коек в 31 медицинской организации.

По её словам, каждый день в Иркутской области делается от 4,5 до 6,5 тысяч тестов на COVID-19.

– По рекомендации минздрава РФ мы должны ежедневно тестировать 150 человек на 100 тысяч населения. У нас этот показатель – 251 человек на 100 тысяч. В первую очередь бесплатно обследуются на коронавирусную инфекцию больные и контактные лица первой линии, которых определяет Роспотребнадзор в каждом регионе, пациенты с внебольничной пневмонией и люди старше 65 лет с признаками респираторно-вирусной инфекции. У контактных лиц первой линии анализ берется на 8-10 сутки. Но при появлении признаков респираторно-вирусной инфекции необходимо вызвать врача на дом, и тогда проводится лабораторное исследование биологического материала на COVID-19, – пояснила министр здравоохранения Иркутской области.

Наталия Ледяева рассказала, что за счет работодателя обследование на коронавирусную инфекцию проходят медицинские работники и вахтовики.

На платной основе жители области могут сдать анализы на COVID-19 в Иркутском диагностическом центре, Центре СПИД, железнодорожной больнице, лабораториях «Инвитро» и «Юнилаб».

По данным оперативного штаба, на 9 октября в Иркутской области подтверждено 155 новых случаев коронавируса, тогда как еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 247 заболевших.

В России установлен рекорд, впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса. Ранее рекордными были данные за 11 мая, тогда выявили 11 656 новых случаев. Общее количество зараженных достигло в России 1 272 238.