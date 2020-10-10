Режим ЧС ввели из-за разлива нефтепродуктов в Ангару

Муниципальный режим ЧС введен в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку регионального главка МЧС, опубликованной в субботу.

Разлив произошел еще 2 октября, информация о нем поступила в пятницу. "На базе (в городе Кодинске) при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]", - сообщил представитель ЕДДС. Сейчас идет уборка нефтепродуктов, используется сорбент.

По словам заместителя главы района Олега Зиновьева, на место разлива выехали специалисты. "Туда выехала комиссия, опергруппы. Информация будет ближе к вечеру. <…> Пока только предварительные данные о разливе, этот факт еще не подтвержден", - сообщил он ТАСС.