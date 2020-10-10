Иркутские рестораторы и отельеры надеются, что власть не будет вводить новые ограничения для бизнеса

В Иркутской области вновь обсуждают вопрос введения ограничений для организаций индустрии общественного питания и гостеприимства в связи с ростом числа зараженных COVID-19. Байкальская Ассоциация Рестораторов и Отельеров опубликовала открытое письмо губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в котором выступает против новых ограничений и надеется на взвешенное решение властей.

Отрасль не оправилась от первой волны

“Мы, представители отрасли надеемся, что власть региона не будет вводить непродуманные решения в отношении отрасли, которая еще не оправилась от первого этапа ограничительных мероприятий. Весной и летом этого года организации общественного питания и гостиницы выполнили все требования Роспотребнадзора, поэтому немного странно слышать предложения о закрытии или сокращении рабочего времени, ведь следуя логике, если требования соблюдены, то это безопасно”, – говорится в письме.

Количество посетителей сокращается

Количество посетителей в общепите за последние две недели и без введения ограничений уже резко снизилось (до 30%). Это связано с тем, что часть работающих были переведены на дистанционный режим работы, и как следствие, уменьшилось количество посещений кафе и ресторанов, как в дневное, так и в вечернее время.

Повторный локдаун бизнес не выдержит

Сокращенный режим работы для некоторых предприятий будет равносилен закрытию, считают в ассоциации. Некоторые предприятия, как например, рестораны при отелях являются инфраструктурными подразделениями гостиничного комплекса и оказывают услуги питания гостям, которые могут заселиться в любое время суток.

“Введение повторного лодкдауна приведет к закрытию многих предприятий, особенно небольших семейных кафе и ресторанов, а для многих это единственный источник заработка”, – подчеркивают в ассоциации.

Отрасль в кризисе

Количество предложений о продаже кафе и ресторанов, а также объявлений по аренде недвижимости резко возросло. Все это свидетельствует о кризисе, в котором находится отрасль после первой волны пандемии.

Но самое главное – это люди, которые работают в индустрии.

“Многие профессионалы своего дела ушли в другие отрасли в течение весенне-летнего карантина. Их мотивы понять можно: люди боятся остаться без работы, всем нужно кормить свои семьи. В индустрии гостеприимства сейчас огромная нехватка профессионалов. Сможет ли отрасль после всех перипетий быстро восстановиться? Большой вопрос.

Байкальская Ассоциация Рестораторов и Отельеров надеется, что те аргументы, которые были приведены выше и здравый смысл позволит принять взвешенное решение”, – говорится в обращении к главе региона Игорю Кобзеву.

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