159 новых случаев коронавируса зафиксированы в Приангарье

Ситуация с коронавирусом в Приангарье ухудшается, с каждый днём фиксируется всё больше заболевших. По данным оперативного штаба, на 10 октября в Иркутской области подтверждены 159 новых случаев коронавируса, тогда как еще в середине сентября регистрировалось не более 70-80 заболевших за сутки. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 406 заболевших.

За последние сутки госпитализированы 29 человек, в общей сложности в медицинских учреждениях лечатся 1 852 человека.

За последние сутки сразу пять человек умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии от COVID-19 умерло 266 (+5), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровело 57 человек, за весь период эпидемии – 17 700.

Во вторую волну пандемии тяжесть заболевания пациентов с коронавирусной инфекцией намного серьезнее, рассказала министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

– По нашим данным, вирус мутировал и стал более контагиозным, тяжелых пациентов значительно больше. Из госпитализированных более 500 пациентов находятся на кислородной поддержке. 144 человека – в реанимации, кто-то из них на кислородной поддержке, кто-то на искусственной вентиляции легких, - сообщила глава областного минздрава.

Наталия Ледяева отметила, что во время первой волны в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 инфекционных койки. Сейчас уже оборудовано 2513 коек в 31 медицинской организации.