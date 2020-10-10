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В иркутских торговых центрах проводят проверки масочного режима

В торговом центре «Модный квартал» сотрудники службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  проверили 52 торговых объекта. Контролировали соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование перчаток и дезинфицирующих средств, обеспечение проветривания и уборки помещений. В одном из торговых объектов них были зафиксированы нарушения – несоблюдение продавцами и покупателями масочного режима.  

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– Мы выписали уведомление о необходимости устранить замечания. Напомню, что несоблюдение требования, установленного подпунктом 14 пункта 20 Правил поведения при введении режима повышенной готовности, попадает под действие санкций, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. При повторном нарушении установленных правил возможно применение более жестких мер административного воздействия в виде приостановления деятельности. Сейчас проверки носят профилактический характер.      Со следующей недели рейды будут проводиться регулярно и спрашивать будем строже, – подчеркнула руководитель служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Напомним, что согласно статье 20.6.1. КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В иркутских торговых центрах проводят проверки масочного режима
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