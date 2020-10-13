Как выживает иркутская фитнес-индустрия во время пандемии?

Посещаемость фитнес-клубов так и не восстановилась после отмены ограничений. Российская ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась к собственникам недвижимости с предложением снизить арендную плату на 50% до конца 2020 года, иначе вторая волна пандемии грозит индустрии новыми испытаниями. Участники иркутской фитнес-индустрии рассказали SIA.RU, как выживали всё это время, как решают вопросы с арендой и каким видят своё будущее.

«Экономика клубов ушла в минус»

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила арендодателям начать переговоры по снижению арендной платы на 50% до конца 2020 года.

«Со своей стороны, мы обратимся ко всем главам регионов, а также к правительству РФ с просьбой освободить от налога на имущество и земельного налога тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам», – цитирует письмо, которое подписали 13 представителей крупнейших игроков отрасли, РБК.

В письме говорится, что сейчас клубам нужно выплачивать кредиты, которые ушли на зарплаты сотрудникам во время закрытия весной и в начале лета. Кроме того, из-за обязанности проводить дезинфекции выросли расходы, а спрос на услуги упал. «Все это ведет к банкротствам фитнес-клубов и потере сотрудников – уже сейчас около 20% предпринимателей отрасли разорены. Основная причина закрытия клубов – высокая аренда или недостижение договоренностей с арендодателями», – сказано в письме.

По словам президента АОФИ Ольги Киселевой, в среднем отрасль «недозарабатывает» от 30 до 50%. Госпожа Киселева считает, что закон об упрощенном расторжении договоров аренды «несильно помог», так как объемы потерь при выходе из договора «огромны». «Если клуб не смог договориться, то он вынужден платить и обеспечительный платеж, и аренду за время простоя – эти суммы колоссальны, они накапливаются и перераспределяются на будущие периоды начиная с октября, и экономика клубов точно уходит в минус», – пояснила она.

«Закрыла два клуба, осталось три»

Шейпинг-клуб «Идеал» работает в Иркутске более 20 лет. До пандемии в клубе работало пять спортивных залов в разных районах города. Сейчас осталось три. Ольга Поменчук, собственник шейпинг-клуба “Идеал” рассказала SIA.RU о том, сколько клиентов вернулось в клуб после снятия ограничений, и как она решает вопросы с арендой:

– Восстановился ли поток клиентов? Конечно, нет! Вернулось процентов 35-40. Заняты группы в вечернее время на 2 часа, при этом заняты с учетом ограничений. У меня не должно быть более 50% от количества мест в зале, от этого числа на 1-2 часа заняты.

Платить аренду в полном объеме не могу. За время пандемии закрыла два клуба, осталось три. Каждую неделю мне присылают аренду на 100%, я пишу письма, её снижают, потом снова поднимают. И это вымотало все мои нервы, а ведь нужно работать с удовольствием и нести здоровье людям.

Люди сейчас много болеют, не знаю чем, но каждый раз они просят перенести тренировки в связи с болезнями. У нас в уставе есть такое правило, и люди пользуются этой возможностью, мы блокируем тренировки и оплаты. Получается, что люди ходят мало, они болеют, переносы занятий регулярные. Доходы равны не нулю, они в минусе. Если еще такая ситуация продлится какое-то время, я не знаю, как быть дальше.

Прогнозы давать сложно. Люди сейчас боятся ходить в спортивные клубы, боятся подцепить заразу. В клубах остались только фанаты, которые не могут без спорта, и которые дома тренироваться не могут. А это очень небольшой процент.

«Cитуация с коронавирусом расширила наши горизонты»

Спортивный клуб «Инь Ян» работает в Иркутске с 2013 года. В клубе представлены йога, боевые искусства, танцевальные направления, акробатика. «Аренда – основная статья расходов в моем бизнесе», – говорит Елена Синёва, собственник клуба. Хотя к занятиям после первой волны пандемии вернулись не более 35-40 процентов, Елена с оптимизмом смотрит на текущую ситуацию и уверенно заявляет, что онлайн-занятия для нее открыли новые горизонты:

– У меня, наверное, не совсем типичная ситуация – мой клуб – это, по сути, совсем небольшое место, один зал и две раздевалки. БОльшую часть тренировок веду я сама, и я же администратор, и уборщица – тоже я. И, соответственно, это мое единственное и любимое дело и источник дохода.

К онлайну я была готова – собственно, уже с середины марта вела частично онлайн – по опыту московских коллег было понятно, к чему всё идет. Поэтому всех, кого можно было удержать в онлайне, я удержала, но далеко не все клиенты смогли и захотели – кто-то принципиальный противник онлайна, а у кого-то большая семья в маленькой квартире и просто коврик раскатать негде, у кого-то техники нет. В итоге четыре месяца онлайна держались процентов 35-40 от основного состава.

С арендодателем мы пришли к консенсусу в апреле, когда стало ясно, что это надолго. Я платила, конечно, аренду, все эти месяцы, но существенно меньше, чем обычно. С сентября вернулись к обычной ставке.

Да, аренда – основная статья расходов в моем случае. Это от 30 до 60 % выручки даже в стабильные времена. И, действительно, если месяц или два я не смогу заработать на аренду зала, я закроюсь, сниму однокомнатную квартиру и буду вести там индивидуальные занятия и транслировать онлайны, но очень надеюсь, что до этого не дойдет.

Дезинфекция в нашем случае тоже имеет достаточно домотканный формат. Тренажеров у нас нет, коврики у большинства участников свои – обрабатывать особо нечего, дверные ручки и полы разве что – это я делаю. Мы всегда занимаемся с открытыми окнами – даже зимой открываем, поэтому рециркуляторы в нашем случае тоже практического смысла не имеют.

Дистанцию соблюдаем, оговоренные в рекомендациях Роспотребнадзора 4 м2 на человека у нас есть, впрочем, и всегда были. Температуру мне кроме себя измерять не у кого. В общем, почитала я все это, пожала плечами и решила, что общую разумность никто не отменял.

Я верю в своих занимающихся, поэтому попросила их не приходить, если они чувствуют себя нездоровыми – даже без внешних признаков. Занятия они могут отработать потом. И мы все друг друга уважаем и заботимся друг о друге, поэтому чихающих и кашляющих у нас на занятиях нет, а бывал ли новый вирус – да кто ж его знает…

Опять же клуб у нас маленький, всех участников я знаю по именам, в лицо и у кого что болит, и у кого какие дети, поэтому всегда говорю «мы взрослые, разумные тетеньки и дяденьки, отвечаем не только за себя, но и за окружающих, давайте вести себя разумно и ответственно». Так и живем.

К занятиям вернулись так или иначе почти все, при этом какой-то процент остался в онлайн – кому-то это просто удобно, кому-то еще выходить страшно. Вернулись даже пожилые люди из группы «здоровая спина» - они больше всех смеются над происходящим и не очень-то боятся, говорят «без физкультуры точно помрешь, и вирус ещё, то ли будет, то ли нет…».

Вообще эта ситуация с коронавирусом расширила горизонты – благодаря онлайну у нас появились иногородние участники, многим здешним же ценна возможность изредка с работы прийти прямо домой – и не пропустить при этом тренировку – такая промежуточная фаза лени. Те, кто совсем не успевает, теперь могут взять тренировку в записи и отзаниматься хоть ночью – тоже хорошо. В общем, вариантов стало больше и география – шире.

С прогнозами все очень просто, на мой взгляд. Уйти в онлайн я готова в любой момент, если арендодатель при этом снизит аренду – мы выживем и вернемся в зал, если нет – закроемся. Тут уж или-или, но буду пытаться договариваться, верю опять в человеческую разумность.

Понимаю, что в онлайн по-прежнему смогут перейти не все люди, и это очень жаль – без физкультуры трудно всегда, а в сложные времена – тем более. Для поддержания психического и физического здоровья занятия очень нужны, а в группе и с тренером – пусть и через экран – это еще и социальный фактор.

Любимая мечта у меня – сделать для онлайна совсем дешевые абонементы – буквально, чтобы тысячу-полторы такой абонемент стоил – тогда даже те, кто из-за кризиса потерял в зарплате смогли бы заниматься, и студенты, и пенсионеры без дополнительных доходов – вот было бы здорово.

Но сейчас я боюсь такое объявлять – вдруг придется всех в онлайн вывести, с такой оплатой я даже половину аренды не соберу. Так что эту мечту буду сбывать позже, когда призрак онлайна перестанет маячить слишком близко. В целом, верю в лучшее.

Стоимость занятия для человека в среднем у меня сейчас порядка трехсот рублей. Это доступно для многих. Физкультура, дыхательные практики, общение со здоровыми и позитивными людьми – это то, что поможет пережить любой кризис. Поэтому я даже не жду никакой особой помощи, если мне просто не мешать работать – мы с клубом уж как-нибудь выживем даже в кризис и пандемию и постараемся сделать мир чуточку лучше, здоровей и веселей.