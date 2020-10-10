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В Иркутске вводят строгий масочный режим

В Иркутске будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. С 12 октября в общественный транспорт без масок пускать не будут. Такое решение было принято по итогам рабочего совещания с перевозчиками, которое состоялось в администрации города.

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– Все компании – перевозчики, осуществляющие деятельность в Иркутске, приняли решение, что в общественный транспорт пассажиров будут пускать только в средствах индивидуальной защиты. Водитель имеет право не продолжать дальнейшее движение, если кто-то из пассажиров в салоне находится без маски, – подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

Невыполнение правил поведения в общественном пассажирском транспорте является административным правонарушением и влечет за собой административный штраф: для граждан – предупреждение или штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутске вводят строгий масочный режим
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