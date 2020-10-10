В Иркутске устраняют последствия снегопада и гололедицу

Последствия снегопада и гололедицу устраняют специализированные службы города. В ночь с 9 на 10 октября в Иркутске выпало 6 мм осадков. На расчистку магистральных улиц оперативно было выведено 32 единицы техники МУП «Иркутскавтодор». После проведена антигололедная обработка дорог города.

– Работа ведется и во всех округах Иркутска. Управляющие компании и подрядные организации убирают лестницы и общественные пространства. Внимание в первую очередь уделяется объектам, расположенным рядом с учебными организациями, социальными учреждениям. Работники управляющих компаний очищают выходы из подъездов, тротуары, придомовые территории, закрепленные за многоквартирными домами, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.