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В Иркутске устраняют последствия снегопада и гололедицу

Последствия снегопада и гололедицу устраняют специализированные службы города. В ночь с 9 на 10 октября в Иркутске выпало 6 мм осадков. На расчистку магистральных улиц оперативно было выведено 32 единицы техники МУП «Иркутскавтодор». После проведена антигололедная обработка дорог города.

– Работа ведется и во всех округах Иркутска. Управляющие компании и подрядные организации убирают лестницы и общественные пространства. Внимание в первую очередь уделяется объектам, расположенным рядом с учебными организациями, социальными учреждениям. Работники управляющих компаний очищают выходы из подъездов, тротуары, придомовые территории, закрепленные за многоквартирными домами, – отметила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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