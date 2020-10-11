В Иркутске зафиксирована крупная вспышка коронавируса

Ситуация в регионе ухудшается с каждым днём. За две последние недели заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза. По данным оперативного штаба, на 11 октября в Иркутской области подтверждены 162 новых случая коронавируса. Крупная вспышка зафиксирована в Иркутске, количество заболевших за сутки увеличилось в областном центре почти в 4 раза. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 568 заболевших.

За последние сутки сразу четыре человека умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 360 человек: от COVID-19 умерло 270 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 64 человека, за весь период эпидемии – 17 764.

По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 162 новых случаев коронавируса в регионе 136 приходится на областной центр. Вчера в Иркутске было подтверждено 37 случаев, то есть почти в 4 раза меньше. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 11 октября.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 136 (всего 9 828),

в Иркутском районе — 15 (всего 1 479),

в Ангарске — 5 (всего 1 219)

в Шелеховском районе — 3 (всего 496).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

Иркутск – 9828, Усть-Кут – 1480, Иркутский район – 1479, Ангарск – 1219, Братск – 940.

Темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%. Это пока ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии.