В Иркутске зафиксирована крупная вспышка коронавируса

Ситуация в регионе ухудшается с каждым днём. За две последние недели заболеваемость коронавирусом выросла в 2 раза. По данным оперативного штаба, на 11 октября в Иркутской области подтверждены 162 новых случая коронавируса. Крупная вспышка зафиксирована в Иркутске, количество заболевших за сутки увеличилось в областном центре почти в 4 раза. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 20 568 заболевших.
За последние сутки сразу четыре человека умерли от коронавируса. Всего за период эпидемии скончались 360 человек: от COVID-19 умерло 270 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом – 90. За последние сутки выздоровели 64 человека, за весь период эпидемии – 17 764.
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По количеству новых заражений сегодня лидирует Иркутск. Из 162 новых случаев коронавируса в регионе 136 приходится на областной центр. Вчера в Иркутске было подтверждено 37 случаев, то есть почти в 4 раза меньше. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 11 октября.
Больше всего новых случаев:
- в Иркутске — 136 (всего 9 828),
- в Иркутском районе — 15 (всего 1 479),
- в Ангарске — 5 (всего 1 219)
- в Шелеховском районе — 3 (всего 496).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:
- Иркутск – 9828,
- Усть-Кут – 1480,
- Иркутский район – 1479,
- Ангарск – 1219,
- Братск – 940.
Темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%. Это пока ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.
Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии.