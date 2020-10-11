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В России впервые выявлено более 13 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

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За последние сутки в России зарегистрировано 13 634 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это рекордный показатель с начала пандемии. Накануне было выявлено 12 846 заболевших. Общее число заболевших достигло 1 298 718.

Умерли за последние сутки 149 человек, общее число погибших достигло 22 597. Выздоровели 4240 человек, за все время — 1 020 422.

Больше всего новых случаев в регионах:

 
  • Москва — 4501 (всего 325 917);
  • Санкт-Петербург — 528 (47 063);
  • Московская область — 419 (76 972);
  • Ростовская область — 272 (24 352);
  • Нижегородская область — 262 (34 543).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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