Ученые определили «срок жизни» коронавируса на купюрах и смартфонах

Ученые выяснили период, в течение которого коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование, опубликованное в издании Virology Journal.

«По данным специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, коронавирус при комнатной температуре живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней», – сообщается на сайте.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют непористые поверхности – стекла мобильных устройств, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. По информации исследователей, на них при 20 градусах тепла коронавирус может «жить» около месяца, при плюс 30 – до трех недель, при плюс 40 градусах – несколько суток.

Ученые подчеркнули, что экраны смартфонов представляют наибольшую опасность, поскольку они не подвергаются регулярной дезинфекции.