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Билл Гейтс: Единственный путь для возвращения людей к нормальной жизни – получение суперэффективной и доступной вакцины

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала NBC ответил на вопрос о том, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии COVID-19. По словам бизнесмена, исправить положение может только вакцина, сообщается на сайте РБК.

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«Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», – приводятся в сообщении слова Гейтса.

Также он отметил, что массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном счете покончить с ним.

Стоит отметить, что Билл Гейтс вместе со своей супругой Мелиндой возглавляет благотворительный фонд, который спонсирует Всемирную организацию здравоохранения и выделял сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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