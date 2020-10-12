9 из 10 россиян планируют пользоваться доставкой еды и после окончания пандемии

Борьба между онлайн- и офлайн-каналами продаж в рознице продолжается, но во время карантина интернет-покупки получили преимущество, и продавцы смогли им воспользоваться, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Deloitte.

Значительное снижение потребительской активности во время самоизоляции закономерно коснулось офлайн-магазинов: покупки обуви и одежды в обычных магазинах сократились на 24%, электроники и бытовой техники – на 18%, косметики и парфюмерии – на 16%. Исключением стали продукты питания: поскольку продуктовые магазины не прекращали работу, а некоторые продовольственные товары оказались в дефиците и заметно подорожали, 21% россиян увеличили расходы в этой категории за три месяца эпидемии. В результате сегодня 72% россиян приобретают продукты питания в обычных магазинах, хотя только 39% респондентов утверждают, что не чувствуют там угрозу здоровью.

Примечательно, что планируют совершать больше покупок в онлайн-магазинах тоже 39% россиян.

Вдвое меньше (19%) респондентов, напротив, намереваются снизить покупки в онлайн-магазинах после окончания эпидемии. Одна из причин – беспокойство за сохранность своих данных во время покупок через интернет (об этом заявили 57% россиян). Но главное – россияне просто любят ходить по магазинам: 31% опрошенных заявили, что заходят в них даже тогда, когда в этом нет необходимости. Не стало сюрпризом и то, что женщины значительно чаще, чем мужчины, любят ходить по магазинам без конкретной цели (38% против 23%). Вполне ожидаемо также, что по мере увеличения дохода наблюдается тенденция роста доли любителей шопинга – от 25 до 41%. 47% респондентов любят ходить по магазинам, но посещают их только при необходимости. 21% россиян не любят ходить по магазинам, при этом 2% отказываются их посещать даже в случае необходимости.

Зато доставкой еды на дом россияне увлеклись всерьез и надолго: практически 9 из 10 респондентов, которые во время режима самоизоляции пользовались такими сервисами, планируют продолжить делать это и после окончания карантина. При этом каждый второй заявил, что не готов переплачивать дополнительные деньги за доставку продуктов на дом.

В среднем россияне большую часть своего бюджета тратят на питание (31%), но больше половины (55%) респондентов стараются экономить на этой категории товаров, приобретая из нее наиболее дешевые товары.