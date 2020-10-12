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Более 320 тыс. электронных квитанций получили жители Иркутской области

Иркутская энергосбытовая компания направила в сентябре 2020 года более 320 тысячам своих клиентов квитанции в электронном виде. Это на 120 тысяч больше по сравнению с январем 2020 года, сообщают в компании.

Активнее всего электронный способ получения информации о начислениях за коммунальные услуги выбирают жители Иркутска, Ангарска и Братска. Настроить получение онлайн квитанции клиенты компании могут самостоятельно в Личном кабинете или мобильном приложении «Иркутскэнергосбыта». Для этого необходимо указать актуальный адрес электронной почты, выбрать соответствующий пункт меню и сохранить изменения.  

Удобство получения онлайн услуг через Личный кабинет или мобильное приложение «Иркутскэнергосбыта» уже оценили более 530 тысяч клиентов физических лиц и более 26 тысяч юридических лиц. Всего с начала года к дистанционному обслуживанию присоединились 75 тысяч жителей Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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