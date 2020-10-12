Количество покупок во время пандемии в оффлайн-магазинах сократилось – аналитики

Аналитики международной консалтинговой компании Deloitte провели широкомасштабное анкетирование и пришли к выводу, что жители России во время пандемии, вызванной коронавирусом, сократили количество покупок в оффлайн-магазинах, сообщают «Ведомости».

Покупки обуви и одежды в обычных магазинах сократились на 24%, электроники и бытовой техники – на 18%, косметики и парфюмерии – на 16%.

«Исключением стали продукты питания: поскольку продуктовые магазины не прекращали работу, а некоторые продовольственные товары оказались в дефиците и заметно подорожали, 21% россиян увеличили расходы в этой категории за три месяца эпидемии», – отмечается в сообщении. Кроме того, сообщается, что сегодня 72% россиян приобретают продукты питания в обычных магазинах, и только 39% респондентов утверждают, что не чувствуют там угрозу здоровью.

Примечательно, что планируют совершать больше покупок в онлайн-магазинах тоже 39% россиян. Вдвое меньше – 19% – респондентов, напротив, планируют реже совершать покупки в онлайн-магазинах после окончания эпидемии. Одна из причин – беспокойство за сохранность своих данных во время покупок через интернет, об этом рассказали 57% россиян.

Что касается доставки еды, то практически 9 из 10 респондентов, которые во время режима самоизоляции пользовались такими сервисами, планируют продолжить делать это и после окончания карантина.

При этом каждый второй заявил, что не готов переплачивать дополнительные деньги за доставку продуктов на дом.