Новости Штаб-квартира Сбера призанана лучшим бизнес-пространством страны Сбер завоевал Гран-при международной премии Best Office Awards за лучший дизайн интерьеров. Второе здание, входящее в комплекс штаб-квартиры Сбера на Кутузовском проспекте, 32 в Москве, было признано лучшим более чем из 150 решений, представленных на премию в 2020 году. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Уже несколько лет банк работает в режиме Agile и формате open space, и сейчас мы реализуем масштабную концепцию строительства и редевелопмента на Кутузовском проспекте в Москве. Комплекс штаб-квартиры Сбера состоит из пяти зданий, два из которых уже построены и заселены, а оставшиеся три находятся в стадии строительства. Перед архитекторами стояла амбициозная задача — полноценная реконструкция ранее построенного объекта административного назначения: с полным переоборудованием, внедрением новых функций и изменением части конструктивных решений и заменой фасада здания. Нам удалось создать уникальное пространство, которое не просто впечатляет и завораживает, но также способствует продуктивной и комфортной работе. Мы рады, что жюри знаковой премии Best Office Awards высоко оценило наши усилия, присудив нам Гран-при. Но главным для нас при разработке этого проекта было создать оптимальные условия для наших сотрудников, позволяющие коллегам работать на пике эффективности и при этом чувствовать себя как дома. Надеюсь, что нам это удалось». Управление проектом было возложено на дочернюю структуру СБ-Девелопмент. Концепцией и проектированием занималось бюро Evolution Design в партнёрстве с Т+Т Architects, а генеральным подрядчиком выступил «Прайдекс Констракшн». Базой при создании концепции и организации пространства стала структура уже существующего здания с остеклённым внутренним атриумом, проходящим через девять этажей 10-этажного здания, который и стал центральным организующим элементом. На площади в 60 тысяч м2 разместились не только рабочие места, но и многофункциональный зал для проведения презентаций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, переговорные ВИП-класса, зона коворкинга и столовая на 400 человек с полным технологическим циклом и концепцией «Кухни мира». Многофункциональный зал на 500 человек высотой в два этажа был встроен непосредственно в атриум, для чего было спроектировано новое перекрытие. Крыша зала стала центральной зоной для неформальных встреч в атриуме, а его стены были выполнены в виде трансформируемых складных перегородок, что позволяет превратить нижние этажи в единое пространство для мероприятий и сбора сотрудников. Параметрическая оболочка стен и потолка зала выполнена из 1136 индивидуальных треугольных акустических панелей. Просматриваемое со всех этажей пространство атриума стало также идеальным местом для размещения уникального и единственного в своём роде объекта — подвесной переговорной «Диамант», растянутой на тросах и соединённой стеклянным мостиком с основными помещениями на уровне шестого этажа. Комбинация формы переговорной с отделкой финишными зеркальными панелями создаёт эффект парящего в воздухе футуристического элемента. На внутренних фасадах атриума появилось шесть консольных переговорных, выступающих из основной площади этажа, каждая переговорная имеет свой яркий акцентный цвет в отделке, что выделяет её на фоне белоснежного атриума. Ощущение зелёного оазиса создаётся благодаря двум крупнейшим в Москве зелёным стенам с живыми растениями высотой более 20 метров. Композиция завершается зеркальными панелями, отражающими атриум. В результате получилось пространство, которое позволило разместить рабочие места не только вдоль внешнего фасада здания, но и вдоль внутреннего — с видом на «центральный зелёный оазис», в который дневной свет попадает через зенитные фонари на кровле. В интерьерных решениях ключевой задачей при проектировании agile-пространств стала гибкость рабочего пространства. При этом каждый этаж представляет собой автономную единицу с собственной рецепцией и всеми необходимыми техническими зонами. На каждом этаже расположены рабочие места, зоны для групповой работы, зоны для индивидуальной работы и места для неформального общения. Ориентироваться в пространстве помогает умная система интуитивной навигации. Каждому этажу присвоено своё «настроение» и своя «тема» — экологичность, дружелюбие, активность, — отражённая также в цвете этажа. А каждый этаж разделён на более мелкие цветные зоны, выделенные «колористически». В здании нашла применение система «Умный дом», позволяющая контролировать и программировать влажность, температуру в помещениях, вентиляцию и количество света. За счёт применения акустического флиса и звукопоглощающих панелей достигается акустический комфорт, что особенно важно для работы. Каждое рабочее место оборудовано умным светильником со встроенным датчиком присутствия, который реагирует на уровень дневного света. Немаловажным элементом в создании здоровой и энергетически позитивной среды является огромное количество живых зелёных растений, интегрированных в мебель и создающих комфорт и приватность для сотрудников. Все применяемые материалы обладают экосертификатами. Премия за лучшие интерьерные решения бизнес-пространств Best Office Awards, организованная информационным порталом Officenext, вручается с 2010 года и является главной российской профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров. Ежегодно ею отмечаются лучшие офисные проекты, а призы получают не только архитекторы, но и заказчики офисов. В 2020 году на премию в области дизайна бизнес-пространств было подано 158 проектов из России и других стран. За престижную награду боролись офисы компаний и корпораций, общественные интерьеры деловых и бизнес-центров, коворкинги, шоурумы и офисы продаж. Жюри премии состоит из 40 экспертов — известных архитекторов, крупных консультантов офисной недвижимости, девелоперов, административных директоров, project-менеджеров, генеральных подрядчиков — и оценивает проекты в 11 номинациях, а также выбирает обладателя Гран-при. eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Байкальский банк Сбербанка России на сайте SIA.RU »

Недвижимость в Иркутске. Цены на квартиры, новостройки, земельные участки



Реклама на сайте Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании