Большинство россиян считают, что качество работы медучреждений должны оценивать независимые структуры

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян придерживаются мнения о том, что качество работы медицинских учреждений необходимо оценивать со стороны независимых от Минздрава структур (83%). Наиболее выраженный общественный запрос на независимую оценку качества медпомощи отмечается со стороны экономически активного населения — для граждан в возрасте от 18 до 44 лет (в среднем 86%). И каждый десятый респондент придерживается противоположного мнения (11%).

Половина россиян (51%) считают, что средства на экспертизу качества медицинской помощи и защиту прав пациентов не должны перенаправляться на другие задачи в системе здравоохранения. Они разделяют точку зрения о том, что следует оставить все как есть и тратить выделяемые на это государством средства на экспертизу медпомощи и защиту прав пациентов. Чаще других этого мнения придерживается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (61%).

Каждый второй россиянин (53%) считает, что федеральные медучреждения должны регулироваться в таком же порядке, как и все другие медицинские учреждения. Наиболее заинтересованы в едином порядке регулирования региональных и федеральных медцентров жители Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (по 60% соответственно), а также Северо-Западного федерального округа (58%). Против регулирования федеральных медицинских учреждений по особым правилам высказались 56% жителей городов-миллионников и по 54% жителей малых населенных пунктов — с численностью до 100 тыс. и от 100 до 500 тыс. Одна пятая часть опрошенных (21%), наоборот, считают, что федеральные медучреждения должны регулироваться по особым правилам.