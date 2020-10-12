ИЭК в 2020 году увеличила количество электронных квитанций на 37,5% – до 320 тысяч

Иркутская энергосбытовая компания направила в сентябре 2020 года более 320 тысячам своих клиентов квитанции в электронном виде, что на 37,5%, или 120 тысяч, больше по сравнению с январем 2020 года.

Активнее всего электронный способ получения информации о начислениях за коммунальные услуги выбирают жители Иркутска, Ангарска и Братска. Настроить получение онлайн квитанции клиенты компании могут самостоятельно в Личном кабинете или мобильном приложении «Иркутскэнергосбыта». Для этого необходимо указать актуальный адрес электронной почты, выбрать соответствующий пункт меню и сохранить изменения.

Удобство получения онлайн услуг через Личный кабинет\мобильное приложение «Иркутскэнергосбыта» уже оценили более 530 тысяч клиентов физических лиц и более 26 тысяч юридических лиц. Всего с начала года к дистанционному обслуживанию присоединились 75 тысяч жителей Иркутской области.

Сейчас в заочном режиме без посещения офисов доступны более десяти самых популярных услуг: передача показаний приборов учета и оплата услуг по нескольким лицевым счетам, вызов специалиста для опломбировки прибора учета, подключение уведомлений по смс или электронной почте и многое другое.

Личный кабинет - это полноценный виртуальный круглосуточный офис компании. С его помощью полностью решена задача взаимодействия клиентов со специалистами компании без очного посещения офиса - только дистанционным способом, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Сотрудники сбытовой компании постоянно работают над улучшением технической базы Личного кабинета, обновлением и дополнением его функций. Так, в этом году во вкладке «Дополнительные услуги» появилась возможность за несколько минут сформировать акт сверки. Достаточно лишь ввести период, за который необходим документ, и он будет направлен на электронную почту клиента.