Более 60% зараженных коронавирусом в Бурятии находятся в Улан-Удэ

По информации, Роспотребнадзора в Республике Бурятия на 12 октября зарегистрировано 8 141 (+98) случаев заражения COVID-19. Из 98 случаев заболевания 62 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 4 971 (63% от общего числа инфицированных).

Из 98 новых случаев COVID-19: 68 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.

Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3 639 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 84 (+1) человека.