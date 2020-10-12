Иркутская зоогалерея временно закрылась из-за ухудшения эпидобстановки

Иркутская зоогалерея в официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила о временном закрытии из-за ухудшения эпидобстановки в связи с распространением коронавируса.

Галерею закрыли на 5 дней в целях профилактики.

На странице сообщается, что зоопарк нередко посещают люди с признаками ОРВИ, которые пренебрегают ношением масок, а также не соблюдают социальную дистанцию.

«У нас очень маленький коллектив, и если даже обычный грипп посадит на самоизоляцию небольшую его часть, дальше работать будет просто некому», – отмечают сотрудники галереи. Кроме того, по их словам, человеческими инфекциями могут заразиться и приматы, живущие в зоопарке.

Во время перерыва работники намерены также привести все помещения организации в порядок в соответствии с новыми требованиями безопасности. Это поручил сделать собственник здания, где располагается организация.

«Если обстановка не ухудшится и дальше централизованно не введут общие ограничительные меры, то постараемся снова открыться 17 октября», – отмечается в сообщении.